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Politika

CHP 39 yıl sonra Kırşehir Belediye Başkanlığını kazandı

CHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler'inde 39 yıl sonra Kırşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

Abdullah Yıldiz   | 01.04.2019
CHP 39 yıl sonra Kırşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Kırşehir

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP Kırşehir'de Millet İttifakı paydaşı olan İYİ Parti ile yerel ittifaka gitti. Yapılan görüşmeler sonunda Kırşehir Belediye Başkanlığı ile Akpınar ve Boztepe ilçeleri CHP'ye, Mucur, Akçakent, Çiçekdağı ilçeleri İYİ Parti'ye bırakıldı. Kaman ilçesinde ise Millet İttifakı ortağı iki parti de kendi adaylarıyla yarışa girdi.

Merkezde İYİ Parti'nin yöneticilerinden bazıları CHP Belediye Meclisi üyesi listesinde kazanabilecek yerlerden aday gösterildi. Her iki parti de ortak seçim büroları açarak seçim faaliyetleri yürüttü.

Seçimin sonunda resmi olmayan kesin sonuçlara göre Millet İttifakı'nın ve CHP'li adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

En son 1973-1980 yılları arasında CHP'den Orhan Baycan, iki dönem Kırşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

12 Eylül askeri darbesinden sonra 1984 yılında yapılan ilk yerel seçimlerde ANAVATAN Partisi'nden Hakkı Göçen Kırşehir Belediye Başkanlığına seçildi ve 1989 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

1989 yılında yapılan seçimlerde Kırşehir Belediye Başkanlığını SHP'den kazanan Mehmet Ali Yapıcı bir yıl sonra hayatını kaybetti. 1990 yılında tekrarlanan ara yerel seçimde SHP'den Cahit Gürses, Kırşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Kırşehir'de 1994-2002 yılları arasında iki dönem MHP'li Metin Çobanoğlu belediye başkanlığı görevini yürüttü. Genel seçimlerde Çobanoğlu'nun meclise gitmesi nedeniyle yerine seçilen MHP'li Arif Ekici 2002-2004 yılları arasında başkanlık görevini üstlendi. 2004-2009 yılları arasında AK Pati'den Halim Çakır ve 2009-2019 yıllar arasında iki dönem AK Parti'den Yaşar Bahçeci Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

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