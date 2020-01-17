Euro
6.52
Dolar
5.87
BIST 100
121,240.50
Altın
1,556.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" programına katılıyor
logo
Politika

CHP 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak.

Barış Gündoğan   | 17.01.2020
CHP 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak

Ankara
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

CHP 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak

CHP 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak

Kılıçdaroğlu: 17 yılın sonunda yeni bir Düyunu Umumiye İdaresi ile karşı karşıyayız

CHP'den yerel yönetim düzenlemesine ilişkin açıklama

CHP'nin eğitim politikası çalıştayda masaya yatırılacak

CHP'nin eğitim politikası çalıştayda masaya yatırılacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi cuma günü belirlenecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi cuma günü belirlenecek
CHP FETÖ'nün siyasi ayağı için Meclis araştırması istedi

CHP FETÖ'nün siyasi ayağı için Meclis araştırması istedi