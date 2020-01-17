Kılıçdaroğlu: CHP'li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "2020 yılı için asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalıdır dedik. Hangi rakamı telaffuz ettiysek önümüzdeki süreçten itibaren Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak. " dedi.
Ankara
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, dün akşam yine acı bir haber geldiğini ve Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla bölgede bulunan üç askerin şehit olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'ya Allah'tan rahmet diledi.
Şehit haberleri ve terör haberlerinin gelmediği bir Türkiye istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Herkesin huzur içinde mutlulukla yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Umarım bunlar belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşir." dedi.
"Sorunun nasıl çözüleceğini anlatmamız lazım
CHP olarak sorunları nasıl çözeceklerini vatandaşlara iyi anlatmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, vatandaşların yüzünün şu anda CHP'ye döndüğünü söyledi.
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Ama biz bunu gördük. TBMM'nin çatısına çıkıp 'İş verin yoksa intihar edeceğim.' diyecek insanları gördük. Bütün bunlara baktığınızda ekonomide büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar kendi içimizde yaşadıklarımız, daha acı olanı ise Türkiye'nin ekonomisinin Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmesidir. İçerideki her şeyi sattılar 17 yılda. Bunu özellikle AK Parti'li kardeşlerime ifade etmek için söylüyorum, 17 yılda vergi istediler. Vatandaş vergisini verdi, 17 yılda Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını sattılar, fabrikalarının sattılar, oradan da para aldılar ve 17 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptılar. İç borçlanmadan söz etmiyorum, dış borçlanmadan söz ediyorum. 17 yılda dışarıya, dışarıdaki tefecilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devlet aracılığıyla ödediği faiz 174 milyar 313 milyon dolar.
174 milyar doların Türkiye'de üretime dönük harcandığını düşünün. Doğu, Güneydoğu'nun kalkınmasına harcandığını düşünün. GAP'ın bitirildiğini, yeni barajları düşünün, yeni fabrikaları düşünün. 17 yılın sonunda geldiğimiz nokta şudur, yeni bir Düyunu Umumiye İdaresi ile karşı karşıyayız. Düyunu Umumiye, umumi borçlar idaresi demek zaten. 17 yılın sonunda Borçlar Genel Müdürlüğünü kurmak zorunda kaldılar. 174 milyar dolarlık dışarıdaki bir avuç tefeciye faiz ediyorsanız ve bu faizi, bu fakir fukaranın sırtından elde edip oraya aktarıyorsanız, 17 yılın sonunda bu siyasal iktidarın dönüp millete bir hesap vermesi lazım."
"Alın terinden yana çözümler üretiyoruz"
Taşeron sorununu kendilerinin dile getirdiğini, muhtarların CHP'nin itirazlarıyla aylık almaya başladığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Buna benzer onlarca örnek gösterebiliriz. Bizim çözümlerimiz halktan yana, fakirden fukaradan yana çözümlerdir. Rantiyeden yana değil, emekten, alın terinden yana çözümler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak"
Kendilerinin verdikleri sözlerle ilgili ne yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, 2015'te asgari ücretin 1500 lira olmasını istediklerini, bunun kabul edilmediğini ancak CHP'li belediyelerde asgari ücreti 1500 lira olarak uyguladıklarını belirtti.
Asgari ücretin 2018'de de 2 bin 200 lira olmasını istediklerini, 2020 lira olarak uygulanmasına karşın, CHP'li belediyelerde bu rakamı 2 bin 200 lira olarak belirlediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Son olarak 2020 yılı için asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalıdır dedik. Ben de söyledim, parti sözcümüz de ifade etti. Bunlar 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi biz başta Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere, hangi rakamı telaffuz ettiysek 2 bin 500, önümüzdeki süreçten itibaren bütün belediyelerimizde, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak. Sözünün arkasında duran, onun ifadeleri, sözünün arkasında duran, sözünün eri olan, ahdine, kavline sadık olan biziz, sen değilsin." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.