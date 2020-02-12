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Politika

CHP 29 ilde kongrelerini tamamladı

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultayı öncesinde, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 29 ilde başkanlık seçimleri yapıldı.

Barış Gündoğan   | 12.02.2020
CHP 29 ilde kongrelerini tamamladı

Ankara

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultayı öncesinde, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 29 ilde başkanlık seçimleri tamamlandı.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 37. Olağan Kurultay, 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Büyük kurultay öncesi ilçelerde kongrelerini tamamlayan CHP'de, il kongreleri ise öne çekilerek 26 Ocak'ta başlatıldı.

CHP'de bugüne kadar Antalya, Ardahan, Aydın, Bilecik, Bursa, Bitlis, Çankırı, Edirne, Erzincan, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Ağrı, Batman, Bingöl, Siirt, Erzurum, Kırıkkale, Sivas ve Van'da il başkanları belirlendi.

İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu, İzmir'de de Deniz Yücel'in yeniden il başkanı seçildiği partide, merak konusu olan Ankara'da ise düğüm önümüzdeki hafta sonu çözülecek.

İl başkanlığı seçimleri İzmir ve İstanbul'da tek adayla gerçekleştirilirken, Ankara'da ise şu an için 5 ismin adaylığı konuşuluyor.

Ankara'da 16 Şubat Pazar günü yapılacak il kongresine kadar bir gelişme olmaması durumunda, mevcut başkan Rıfkı Güvener'in dışında Mustafa Pınar, Ali Hikmet Akıllı, Ayhan Yalçınkaya ve Umut Akdoğan isimleri aday adaylığı için kulislerde konuşuluyor.

Kurultaya gelecek delege ve partililer için hazırlıklar sürüyor

CHP, 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak 37. Olağan Kurultay için ilana da çıktı. Yayınlanan resmi ilana göre, 28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü 29 Mart'ta ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

"İktidar" sloganının kullanılacağı kurultay hazırlıkları için CHP Genel Müdürlüğü de çalışmalarına başladı.

Başta delegeler olmak üzere Ankara'ya gelecek partililerin ulaşımı ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan CHP Genel Müdürlüğü, salon ses sistemi ve düzeni için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 gün sürecek CHP Kurultayına katılacak 1200 civarında delege için 10 otelle anlaşma yapıldı.

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