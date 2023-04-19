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Politika

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dildar Baykan Atalay  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki güncel gelişmeler ele alındı.

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