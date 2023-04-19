Dolar
19.41
Euro
21.27
Altın
1,994.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla’da “Gençler ile Sahur Programı”nda konuşuyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu
logo
Politika

AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

Ali Kemal Akan  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileriyle iftarda buluştu

Benzer haberler

AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Terme'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik

UID Belçika, Brüksel'de iftar verdi

UID Belçika, Brüksel'de iftar verdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz
DSP Genel Başkanı Aksakal: Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu

DSP Genel Başkanı Aksakal: Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet