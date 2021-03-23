Çavuşoğlu: Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi sürecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.
Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.
Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.