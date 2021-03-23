Euro
9.36
Dolar
7.84
BIST 100
1,377.43
Altın
1,728.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu: Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.03.2021
Çavuşoğlu: Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi sürecek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bine yaklaştı
Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 728 oldu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 milyonu geçti
AB düzenleyicileri Rusya'daki aşı üretim tesislerini denetlemeye hazırlanıyor
AB'den AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı

Benzer haberler

Çavuşoğlu: Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi sürecek

Çavuşoğlu: Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi sürecek

NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

ABD satranç tahtasını büyüttü: İki cepheli Soğuk Savaş başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk NATO ziyaretinde 'birlik' vurgusu yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk NATO ziyaretinde 'birlik' vurgusu yaptı
Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız