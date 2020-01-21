Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
123,556.10
Altın
1,557.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Bayram Altuğ   | 21.01.2020
Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Davos

Bakan Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile basına kapalı gerçekleştirilen görüşmesinde, Türkiye'nin, ABD ile İran arasındaki gerginliğin ardından Irak'la dayanışma içinde olduğunu, krizin aşılması için aktif çaba gösterdiklerini belirtti.

Zor dönemde Irak'ın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizen Çavuşoğlu, Irak'taki tüm unsurların (Şii, Sünni, Kürt, Arap ve Türkmen) ülkenin birliği ve bütünlüğü için çalışması gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta mezhepsel ve etnik temelde bir bölünmenin tehlikesine de dikkati çekerek, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki sorunların bir an evvel aşılarak istikrara kavuşması için Türkiye'nin elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu amaçla ilgili taraflara görüşlerini aktardıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek

Pompeo'dan Berlin'de Libya diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü
Libya'da ateşkes metnini Serrac imzaladı Hafter süre istedi

Libya'da ateşkes metnini Serrac imzaladı Hafter süre istedi