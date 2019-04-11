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Politika

Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Tevfik Durul   | 11.04.2019
Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma günü' ilan etmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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