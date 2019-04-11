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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un 24 Nisan kararının bizim için geçerliliği yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un 24 Nisan kararına ilişkin, "Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Tuğrul Çam   | 11.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un 24 Nisan kararının bizim için geçerliliği yok

Amsterdam, Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasıyla ilgili "Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirleri zaten alacağız. Bununla ilgili Ankara'da bazı girişimleri başlattık." dedi. 

Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) 7. Konferansı'nın ardından Amsterdam'da Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylaması hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Fransa Anayasa Mahkemesinin daha önce iki defa bu konuda verdiği kararın, siyasetçilerin böyle kararlar almaması gerektiği yönünde olduğunu hatırlattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bu konuda net kararları bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Buna rağmen niye Macron böyle kararlar alıyor? Popülizm. Başka bir şey değil." diye konuştu. 

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle siyasi kararlar almak, tarihi çarpıtmak, siyasetçilere yakışmıyor. Siyasetçilerin bu konularda karar alması doğru değil. Hele hele Fransa'nın bu konuda karar alması tam trajikomik. Fransa'nın kendi tarihine bakması lazım. Daha Ruanda soykırımının üzerinden 25 yıl geçmedi. Cezayir ve diğer yerlerde, Afrika'da Fransa'nın ne yaptığını ne onlar unuttu ne biz unuttuk. Bunları yapan ülkenin başka bir ülkeyle ilgili karar alması kabul edilebilir değildir. Maalesef Avrupa'nın içine düştüğü aşırı akımlardan liberaller dahi nasibini alıyor. Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirleri zaten alacağız. Bununla ilgili Ankara'da bazı girişimleri başlattık."

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