Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.06
BIST 100
87,435.30
Altın
1,285.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü.

Yusuf Hatip   | 17.05.2019
Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü

Helsinki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Maas ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'yla önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız." ifadesini kullandı.

Helsinki'deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ilişkin de paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Avrupa'da yeni ayrışmalardan kaçınmalı. Uzman mekanizmalarının siyasileşmesine izin vermemeli. Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı, nefret söylemi ve popülizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'

Benzer haberler

Çavuşoğlu Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü

Çavuşoğlu Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu AB-Türkiye ilişkilerini Politico'ya değerledirdi

'S-400'de erteleme ya da durdurma söz konusu değil'

Çavuşoğlu Türkiye'deki yabancı öğrencilere hitap etti

Çavuşoğlu Türkiye'deki yabancı öğrencilere hitap etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Emre Akbaba'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Emre Akbaba'ya ziyaret
'Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız'

'Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız'