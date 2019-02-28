Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.07
Dolar
5.31
BIST 100
104,782.40
Altın
1,324.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.

Aynur Ekiz,Muhammed Ali Toruntay  | 28.02.2019
Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli görevlendirilmiştir." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı
Değişen talepler karşısında yükseköğretimde değişim şart
Arap dünyası ve 21. yüzyılı ıskalamak
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi

Benzer haberler

'Belediye başkanlığına gelecek insanlar Kandil'den emir almasınlar istiyoruz'

'Belediye başkanlığına gelecek insanlar Kandil'den emir almasınlar istiyoruz'

'Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz'

'Millet İttifakı bu ismi hak etmiyor'

'Hindistan ile Pakistan ilişkileri diplomasiyle çözülmeli'

'Hindistan ile Pakistan ilişkileri diplomasiyle çözülmeli'
'Avrupa 28 Şubat'ını daha yeni yaşıyor'

'Avrupa 28 Şubat'ını daha yeni yaşıyor'
İçişleri Bakanı Soylu'dan polis alımı müjdesi

İçişleri Bakanı Soylu'dan polis alımı müjdesi