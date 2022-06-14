Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.
Ankara
Alınan bilgiye göre, hakkındaki mahkumiyetlerin kesinleşmesi sonrası Kaftancıoğlu'nun hukuki durumu adli sicil kaydına işlendi. İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs’ta onamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.