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Politika

Binali Yıldırım: Şu anda büyük miting programımız yok

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok." dedi.

Adem Demir   | 11.06.2019
Binali Yıldırım: Şu anda büyük miting programımız yok

İstanbul

İstanbul'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi ve CHP'nin seçim stantlarını ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi. 

CHP standında "Her şey güzel olacak" sloganı atan CHP'lilere, bazı AK Partililer de "Her şey daha da güzel olacak" sloganıyla karşılık verdi.

İYİ Parti'nin standına da uğrayarak görevlilerle selamlaşan Yıldırım, vatandaşlardan seçimde destek istedi.

"İnşallah, bu sefer çok daha güçlü şekilde geleceğiz. Anlamlı bir farkla bu seçimi kazanacağız. Bu heyecanı ve isteği sizde görüyorum." diyen Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırköy'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Yıldırım, "Aynı ilgiyi ve coşkuyu 23 Haziran'da sandıkta görecek ve bu işi bitireceğiz." dedi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapmaktan vazgeçtiği konuşuluyor. Bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna Yıldırım, " 'Miting yapacağım' dedi de mi vazgeçti?" karşılığını verdi.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart geride kaldı. Yeni bir kampanya dönemindeyiz. Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde, burada olduğu gibi toplanan vatandaşlarla selamlaşırız. Onların hal ve hatırlarını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız ve bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz."

Yıldırım, daha sonra Ebuzziya Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü.

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