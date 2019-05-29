Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.
İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.
Pazar esnafıyla selamlaşan Binali Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.