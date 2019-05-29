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Politika

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

Gökhan Yılmaz   | 29.05.2019
Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

Pazar esnafıyla selamlaşan Binali Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.

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