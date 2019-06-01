Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramı var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran'da İstanbul'da olmalarını isterken, "23 Haziran'da İstanbul bayramı var." dedi.

Kaan Bozdoğan,Etem Geylan   | 01.06.2019
Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramı var

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran'da İstanbul'da olmalarını isterken, "23 Haziran'da İstanbul bayramı var." dedi.

Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla Esenler Dörtyol Meydan'da düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında vatandaşların gecesini tebrik etti.

Bu yıl güzel bir ramazan geçirdiklerini aktaran Yıldırım, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Birçok vatandaşın bayramı memleketinde geçireceklerine dikkati çeken Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" diyerek, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti.

Bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran'da İstanbul'da olmalarını isteyen Yıldırım, "Bayramdan sonra ama mutlaka İstanbul'a geri dönüyoruz değil mi? Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara "İstanbul bayramını birlikte kutlayalım mı?", "Yeni bir destan yazalım mı?" diye soran Yıldırım, "Evet" yanıtı aldı.

Gelecek günlerde İstanbul'a ilişkin projeleri ve müjdeleri duyuracaklarını anlatan Yıldırım, "Amacımız evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz gençlerimizin, kadınlarımızın ortak geleceği İstanbul için daha çok çalışacağız, daha güzel hizmetleri hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, tezahüratta bulundu. Bir grup, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attı.

Etkinlikte ilahiyatçılar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Ömer Döngeloğlu da Kadir Gecesi münasebetiyle sohbet verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camisi'ne akın etti

Kadir Gecesi yurt genelinde idrak edildi

Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
'İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız'

'İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız'
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program