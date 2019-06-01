Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın dün düzenlenen iftar programına katıldı.

Esin Işık   | 01.06.2019
Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın dün düzenlenen iftar programına katıldığı bildirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın genel merkezindeki iftara Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı.

İftarda, Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Daha sonra MHP lideri Bahçeli, Ateş ve vakıf yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

'Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti'

'Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti'

Suriyeli yetim çocuklara iftar

'70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk'

'Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz'

'Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz'
'23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var'

'23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var'
'İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları bizi mağdur etti'

'İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları bizi mağdur etti'