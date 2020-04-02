Euro
7.35
Dolar
6.71
BIST 100
89,085.13
Altın
1,593.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, "10 ilimizde tam izolasyon mecburiyet haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Serdar Açıl   | 02.04.2020
BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ilde tam izolasyon sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini ifade etti.

Destici, yazılı açıklamasında, koronavirüsün 81 ilde görüldüğünü belirterek, vatandaşlardan uzmanların hijyen ve izolasyona yönelik tavsiyelerine uymalarını istedi.

Koronavirüse karşı mücadelenin milletin feraseti, birlik ve dayanışma gücüyle kazanılacağına dikkati çeken Destici, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı akabinde verdiği bilgiler, sokağa çıkma yasağının 60 yaş üstü için uygulanması ve İstanbul başta olmak üzere virüsün çok görüldüğü 10 ilimizde tam izolasyonun sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Destici, açıklamasında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastalara şifa diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Sağlık Bakanı Litzman ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD New Jersey'de Kovid-19'dan ölen Türkler'in sayısı 5'e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 ABD'de en fazla can alan üçüncü hastalık oldu
Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası

Benzer haberler

İsrail Sağlık Bakanı Litzman ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsrail Sağlık Bakanı Litzman ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Birlik olmalıyız

BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
THY, dış hat uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar durdurdu

THY, dış hat uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar durdurdu

Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası

Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası