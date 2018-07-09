BBP Başkanlık Divanı belirlendi

ANKARA

BBP'den yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda alınan karar ve 8 Temmuz'da gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Büyük Birlik Partisi Başkanlık Divanı yeniden oluşturuldu.

Buna göre, BBP Başkanlık Divanında şu isimler yer aldı:

"Üzeyir Tunç (genel sekreter), Haşim Yanar, Ali Keser, Tevfik Eren, Ünsal Karabulut, Bayram Karacan, Osman Tüfekçi, Samet Bağcı, Ahmet Gürhan, Ahmet Yelis, Yaşar Sayan ve Ahmet Tarık Sarı."

Genel sekreter dışında, divan üyeleri arasındaki görev dağılımı, 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek Başkanlık Divanı Toplantısı'nda belirlenecek.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay