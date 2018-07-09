CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "Yasamanın faaliyetini önleyecek böyle bir bekleyişin doğru olmadığını düşünüyoruz. Anayasaya uygun olarak Berberoğlu'nun derhal tahliye edilmesi gerekir." dedi.

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu belirterek, "Terörü lanetliyoruz. Teröre karşı en geniş toplumsal mutabakatı sağlamak ve en geniş toplumsal tepkiyi örgütlemek zorundayız. Türkiye'nin terörle anılmadığı günleri hep beraber kurma sorumluluğu içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Tekirdağ'daki tren kazası sonucu şu andaki tespitlere göre 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 124 vatandaşın da yaralı olduğunu belirten Tezcan, kayıplara Allah'tan rahmet, millete ve ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayan Tezcan, bu konuyu bir siyasal tartışma malzemesi haline getirme niyetinde olmadıklarını ama bu konunun ihale aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup, kollanmadan incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Tezcan, "Bunu takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"Halkın haber alma hakkı açısından üzücü bir kayıptır"

Geçen hafta Habertürk Gazetesi'nin kağıt ortamında gazete çıkarmayacağını ilan ettiğini, ekonomik nedenlerle basılı gazeteyi artık çıkarmayacağı, elektronik ortamda devam edeceği yönündeki açıklamaları anımsatan Tezcan, bunu, basın dünyası açısından önemli ve üzücü bir kayıp olarak niteledi.

"Bir yeni dönem başlamıyor"

Bugün sabahtan itibaren televizyon ve gazetelerde yeni bir dönemin başladığının söylendiğine değinen Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün AK Parti Genel Başkanının Cumhurbaşkanı sıfatıyla TBMM'de yemin edeceği ve bununla bir yeni dönemin başlayacağı söyleniyor. Bu bir aldatmacadır. Bir yeni dönem başlamıyor aslında 2 yıldan bu yana fiilen devam eden bir tek adam rejimi var. OHAL rejimiyle kurulan, yerleştirilen demokrasiyi yok etmiş bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız."

"Demokrasi bloğu oluşturulması bir zorunluluk halini almıştır"

Bunun panzehirinin demokrasi olduğunun vurgulayan Tezcan, "Demokrasi mücadelesine her zamankinden daha güçlü ve daha çok sarılmak zorundayız. Türkiye'nin demokrasi güçlerinin el ele verip, sandıklı diktatörlüğe karşı güçlü bir demokrasi bloğu oluşturması bir zorunluluk halini almıştır." ifadesini kullandı.

Bugünün "Adalet Mitingi"nin birinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Tezcan, "Önümüzdeki süreçte 9 Temmuz Adalet Mitingi ve yürüyüşünün birikimini daha da büyüterek, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Gider ayak çıkarmadılar, gelirken çıkardılar"

Bu rejimin, tarihin çöplüğünden ödünç alındığı iddiasını yineleyen Tezcan, son çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) bunun tam da ikrarı niteliğinde olduğunu bildirdi.

"18 bin 632 kişinin ihraç edildiği bu KHK gider ayak çıkardılar" denildiğini belirten Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gider ayak çıkarmadılar, gelirken çıkardılar. Gittikleri yok. Aynı rejim yeni görüntü adı altında başlarken gider ayak değil, gelir ayak çıkardı. Bununla başlıyor yeni döneme. Kendisinin tarif ettiği yeni döneme hukuku askıya alan, savunma hakkını tanımayan KHK'ler rejimi ile başlıyor. Aslında bu önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle nasıl bir Türkiye yaratılmak istendiğinin açık bir ifadesidir, delilidir."

Hükümette yer alan bazı siyasilerin "FETÖ'yü temizledik, FETÖ ile mücadele bitti" dediklerini vurgulayan Tezcan, "Peki temizlediysen 18 bin 632 ihraç, OHAL kararnamesi ihtiyacı nereden çıktı?" diye sordu.

"Hoş görün"

ODTÜ'de mezuniyette açılan pankartlara da değinen Tezcan, olayla ilgili gözaltına alınan 6 öğrencinin birinin serbest bırakıldığını bildirdi. Tezcan, "En seçkin evlatlarımızı mizahi dille yaptıkları demokratik protesto eylemi nedeniyle gözaltına alıyorsunuz. Onlar genç olmanın, üniversite öğrencisi olmanın gereğini yapıyorlar. Siz de Cumhurbaşkanı olmanın gereğini yapın, Cumhurbaşkanı gibi olun, Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı olun. Bu protestolarla karşılaşmayın ya da karşılaşırsanız hoş görün, hoş görmesini bilin." dedi.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili hala tahliye kararı verilmemiş olmasını "vahim bir tablo" olarak niteleyen Tezcan, bu konuda anayasa hükmünün açık olduğuna işaret etti.

Berberoğlu'nun mazbatasını almış olmasına rağmen cumartesi günü yemin edemediğini belirten Tezcan, "Yargıdan bugün bu konuda mutlaka bir karar bekliyoruz. Yasamanın faaliyetini önleyecek böyle bir bekleyişin doğru olmadığını düşünüyoruz. Anayasaya uygun olarak Berberoğlu'nun derhal tahliye edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Muhabir: Esin Işık