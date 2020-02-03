Bakan Turhan: 12 yeni YHT seti satın aldık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, demir yollarında hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni YHT setinden 2'sinin teslim alındığını belirterek "Testlerin ardından bu setleri birer birer hizmete vereceğiz." dedi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şirketin son dönemde kurulan en gözde kuruluşların başında geldiğini söyledi.
Ulaştırmanın ülkenin iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etki eden çok stratejik alan olduğunu ifade eden Turhan, kaynakların iyi işletilmesi ve değerlendirilmesi, iç ve dış ticaretin gelişmesi, gündelik yaşamın refah içinde sürmesi, güvenliğin sağlanması, bilginin yaygınlaşıp sosyal etkileşimin artması, siyasal katılımın her vatandaşı kapsayacak şekilde yaygınlaşıp demokrasi bilincinin gelişmesinin ulaşım şebekesiyle doğrudan ilişkili olduğunu bildirdi.
Turhan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de demir yolunun ulaştırma şebekesinin ana omurgasını oluşturduğunu dile getirdi.
"Demir yollarına yıllık 1,5 milyar dolarlık yatırım"
Ülkede 2003'ten sonra yeniden hükümet politikası haline gelen demir yollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya başlandığına işaret eden Turhan, bu sayede 1213 kilometresi YHT hattı olmak üzere toplamda 1844 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildiğini aktardı.
Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesiyle YHT ve hızlı tren (HT) ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demir yolu sanayinin geliştirilmesi faaliyetlerinin öncelik verilen temel politikalar arasında yer aldığını anlattı.
"12 yeni YHT seti satın aldık"
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve Konya-İstanbul olmak üzere 4 destinasyonda günde 44 sefer düzenlendiği bilgisini veren Turhan, şöyle konuştu:
"Nüfusun yüzde 42'sine YHT hizmeti veriyoruz. Yapılan en son memnuniyet araştırmasına göre, yolcularımızın yüzde 85'inin genel olarak YHT'lerden ve verilen hizmetlerden memnun olduğunu görüyoruz. Bunu daha yukarılara taşımak gerekiyor. Hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni YHT setinden 2'si teslim alındı. Bunların testleri tamamlanmak üzere. Testlerin ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hattında birer birer hizmete vereceğiz. Ardından Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız."
"2023 yılı hedefi 329 milyon yolcu, 30 milyon ton yük taşınması"
Sektörde özel sektöre katkı amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Turhan, "Özel sektörün önünü açmak için bugüne kadar 718 yük vagonu ve 20 lokomotif kiraya verildi. Özel demir yolu yük treni işletmecileri ile demir yolu taşımacılık sektörünün daha hızlı büyümesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.