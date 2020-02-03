Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
118,975.30
Altın
1,580.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir." dedi.

Mehmet Tosun   | 03.02.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esed saldırısından dolayı pişman edilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?

Benzer haberler

'İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli'

'İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli'

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında

İdlib'de 151 bin sivil daha yerinden edildi

AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi

AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi

Esed İdlib'deki bombardımandan kaçan sivilleri vurdu: 7 ölü

Esed İdlib'deki bombardımandan kaçan sivilleri vurdu: 7 ölü
'Şehitlerin kanı yerde kalmayacak'

'Şehitlerin kanı yerde kalmayacak'