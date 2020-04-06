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Politika

Bakan Kurum'dan 'koronavirüsle mücadele sürecinde bilinçli su kullanılması' uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.04.2020
Bakan Kurum'dan 'koronavirüsle mücadele sürecinde bilinçli su kullanılması' uyarısı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, bilinçli su kullanımına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım."

"Su olmazsa yarın olmaz"

Kurum'un paylaşımının ekinde yer alan su kullanımına ilişkin videoda da şu uyarılara yer verildi:

"Evde geçen bugünlerde hijyen kurallarına uyarken su israfından kaçınalım. Küresel ısınmanın da etkileriyle su kaynaklarımızın azaldığını unutmadan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bugünler biter ama su biterse hayat da biter. Dışarı çıktığımızda yemyeşil bir çevre karşılasın bizi. Dereler gürül gürül aksın, topraktan bereket taşsın. Yeşil susuz olmaz, su olmazsa yarın olmaz."

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