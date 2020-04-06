İçişleri Bakanı Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, polislerden zorunlu yardım toplanması gibi bir durumun olmadığını bildirdi.
Ankara
Soylu, Twitter hesabından "Milli Dayanışma Kampanyası için Emniyet'te yardım tarifesi belirlendi" iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 6, 2020
Allah onlardan razı olsun
Zorunlu yardım diye bişey olamaz
⁰Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey
Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten https://t.co/sORqGTgeuK
Bakan Soylu, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz. Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey. Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.