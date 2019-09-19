Bakan Gül'den 'yargıda reform' açıklaması
Adalet Bakanı Gül, "En iyi kanun kitapların arasında kalır, kötü uygulamaya kurban edilirse anayasaya bile yazsanız o boş bir şekilde raflarda kalacaktır. Vasat ya da kötü bir kanun iyi bir uygulayıcının elinde şahesere dönüşebilir." dedi.
Samsun
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "En iyi kanun kitapların arasında kalır, kötü uygulamaya kurban edilirse anayasaya bile yazsanız o boş bir şekilde raflarda kalacaktır. Vasat ya da kötü bir kanun iyi bir uygulayıcının elinde şahesere dönüşebilir." dedi.
Bakan Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yargı reformu konusunda büyük bir kararlılık olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargı Reformu Belgesi'ni açıkladığını hatırlatan Gül, "Bunu hayata koymak adına çok büyük bir kararlılık var ama biliyoruz ki en iyi reform, en iyi uygulamadır. En iyi kanun kitapların arasında kalır, kötü uygulamaya kurban edilirse anayasaya bile yazsanız o boş bir şekilde raflarda kalacaktır. Vasat ya da kötü bir kanun iyi bir uygulayıcının elinde şahesere dönüşebilir." ifadelerini kullandı.
Bu konudaki reformun hakim ve savcılarla birlikte yapılabileceğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:
"O yüzden bu konudaki reformu da sizler yapacaksınız. Bunun farkındayız. Bu uygulamaları sizlerin yapacağınıza inanıyoruz. Yargıda hedef süre çok başarılı bir şekilde devam eden bir süreçtir. Bu konuda izleme kurulları HSK, Bakanlık bünyesinde oluşturuldu. Daha da bu konuda nasıl süreler makul, rasyonel hale getirilebilir, bu sürelere uymama hususunda eksiklikler nereden kaynaklanıyor, bunların hepsini arkadaşlarımız masaya yatırıyor, değerlendiriyor. Bu konuda diyelim ki bir davayla ilgili 100 gün belirlenmiş ama Türkiye ortalamasına baktığımızda ve rasyonel şekilde 70 gün olacaksa, bunlar revize edilecek. Eğer makul değilse 100 gün denmiş ama bunun olması gerekeni 120 gün ise oraya da çekilecek. Bunu çok objektif kriterlerle arkadaşlarımız çalışıyor."
Bakan Gül'den şehit arkadaşına vefa
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden arkadaşı şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.
Bakan Gül, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun adına Adalet Bakanlığı tarafından Uzun'un mezun olduğu Gazi Ortaokulunda yaptırılan bilişim sınıfının açılışı sonrası, Samsun Barosu ve Adliye ziyaretinin ardından Yukarı Avdan Mahallesi'ne geçti.
Bakan Gül burada, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden arkadaşı olan şehit Uzun'un kabrine ziyarette bulunarak, kabire gül bıraktı, dua etti.
İl Müftüsü Veysel Çakı'nın okuduğu duanın ardından Gül, şehidin ailesini İlyasköy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Şehit Uzun'un annesi Ayşe, babası Hamit ve eşi Cihan Uzun ile görüşen Gül, ardından evden ayrıldı.
Gül'e ziyaretinde, Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz eşlik etti.
Önceki yıl ağustos ayında, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşanmış, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, biri yaralı 3 terörist yakalanmıştı.
Yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlenmiş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2012 yılında Ovacık Savcımız, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşım, kardeşim Murat Uzun'u şehit eden terörist yakalanmıştır. Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım." ifadelerine yer vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.