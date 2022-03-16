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Politika

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı, savunma sanayii ve askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı.

Sarp Özer   | 16.03.2022
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerde bulundu.

Bu kapsamda Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı, savunma sanayi ve askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı.

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