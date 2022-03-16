Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu’nun Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.