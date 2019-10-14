Euro
6.53
Dolar
5.91
BIST 100
96,501.99
Altın
1,493.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
logo
Politika

Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığından sonra bir süre dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün aranın ardından geldiği genel merkezde partililerce karşılandı.

Sefa Şahin   | 14.10.2019
Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı Fotoğraf:Aytaç Ünal/AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinledi.

Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı.

Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı.

Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı

Benzer haberler

Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

MHP'den teşkilatlara Barış Pınarı Harekatı'na destek genelgesi

AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki

'CHP Genel Başkanı için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır'

'CHP Genel Başkanı için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır'