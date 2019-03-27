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Politika

Ankara'nın seçmen sayısı arttı

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Başkentte seçmen sayısı bir önceki yerel seçime oranla 314 bin 378 artarak 3 milyon 922 bin 163 oldu.

Muhammed Boztepe   | 27.03.2019
Ankara'nın seçmen sayısı arttı

Ankara

Başkentte seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 314 bin 378 artarak 3 milyon 922 bin 163 oldu.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Başkentte seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 314 bin 378 artarak 3 milyon 922 bin 163'e yükseldi.

Ankara'da kurulacak sandık sayısı ise azaldı. Başkentte 2014'teki yerel seçimlerde 12 bin 234 sandık kurulurken, bu seçimlerde 12 bin 158 sandıkta oy kullanılacak.

Çankaya'da 680 bin kişi oy kullanacak

25 ilçeye sahip Ankara'da, Çankaya 680 bin 264 rakamı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

Çankaya'dan sonra ikinci sırada 646 bin 23 seçmenle Keçiören ikinci, 480 bin 320 seçmenle Yenimahalle üçüncü, 448 bin 84 seçmen ile Mamak dördüncü, 405 bin 522 seçmen ile Etimesgut beşinci sırada yer aldı.

Evren, 3 bin 124 rakamı ile en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. Evren'i, 8 bin 945 seçmen ile Güdül, 10 bin 679 seçmen ile Kalecik takip etti.

Sandık sayısında da Çankaya ilk sırada

Ankara'da kurulacak sandık sayısında da Çankaya ilk sırada yer aldı.

Buna göre, Çankaya 2 bin 29 sandık sayısı ile ilk sırada yer alırken, bin 903 sandıkla Keçiören ikinci, bin 416 sandıkla Yenimahalle üçüncü, bin 323 sandıkla Mamak dördüncü ve bin 186 sandıkla Etimesgut beşinci sırada bulunuyor.

İlçelerdeki sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

Akyurt: 85 - 23 bin 891

Altındağ: 751 - 253 bin 248

Ayaş: 54 - 13 bin 756

Bala: 111 - 29 bin 218

Beypazarı: 161 - 36 bin 558

Çamlıdere: 59 - 12 bin 521

Çankaya: 2 bin 29 - 680 bin 264

Çubuk: 242 - 63 bin 536

Elmadağ: 116 - 32 bin 614

Etimesgut: Bin 186 - 405 bin 522

Evren: 16 - 3 bin 124

Gölbaşı: 286 - 89 bin 967

Güdül: 41 - 8 bin 945

Haymana: 143 - 32 bin 521

Kahramankazan: 135 - 36 bin 841

Kalecik: 68 - 10 bin 679

Keçiören: Bin 903 - 646 bin 23

Kızılcahamam: 147 - 27 bin 159

Mamak: Bin 323 - 448 bin 84

Nallıhan: 124 - 22 bin 455

Polatlı: 302 - 87 bin 70

Pursaklar: 290 - 97 bin 446

Sincan: Bin 58 - 354 bin 893

Şereflikoçhisar: 112 - 25 bin 508

Yenimahalle: Bin 416 - 480 bin 320

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