Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığa gitmemek ülkeye ve millete ceza vermektir
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir." ifadelerini kullandı.
"Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir."
Erdoğan, "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır." şeklinde konuştu.
"Sandığa gitmemek ülkeye ve millete ceza vermektir"
Erdoğan, "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.