Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,372.98
Altın
1,798.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Akşener'in Bahçeli'ye 'üç kuruşluk tazminat' talebiyle açtığı dava reddedildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı "üç kuruşluk" manevi tazminat davası reddedildi.

Buket Güven   | 08.07.2021
Akşener'in Bahçeli'ye 'üç kuruşluk tazminat' talebiyle açtığı dava reddedildi

Ankara

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ile Akşener'in avukatı Eyüp Çakır hazır bulundu.

Akşener'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ise "Davacı, grup toplantısında müvekkilimizi, söylemediği sözleri söylemiş gibi ağır bir şekilde eleştirmiştir. Müvekkilimizin davacıya karşı iddia edilen söylemleri söz konusu değildir. Taraflar siyasi kişiliklerdir. Sert eleştirilere göğüs germeleri gerekir." şeklinde savunma yaparak davanın reddini istedi.

Mahkeme, Akşener'in üç kuruşluk tazminat talebiyle açtığı davayı reddetti.

Akşener, sosyal medyada "Fosforlu Meral" etiketiyle yürütülen kampanyanın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bilgisi dahilinde başlatıldığını ileri sürerek "üç kuruşluk" tazminat davası açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Yerli aşı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu

Benzer haberler

Akşener'in Bahçeli'ye 'üç kuruşluk tazminat' talebiyle açtığı dava reddedildi

Akşener'in Bahçeli'ye 'üç kuruşluk tazminat' talebiyle açtığı dava reddedildi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: TEİAŞ kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kara kampanyalar Türkiye'yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Akşener: Türkiye'nin zenginleşme reçetesi Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir

Akşener: Türkiye'nin zenginleşme reçetesi Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti