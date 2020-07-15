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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı"na gerçekleştiriliyor.
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Politika

Akşener, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmayacak

Koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, törene katılanları riske atmamak için programa katılmayacağı belirtildi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.07.2020
Akşener, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmayacak

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmayacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, daha önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenecek anma programına Genel Başkan Meral Akşener’in de katılacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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