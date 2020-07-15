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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı"na gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM Başkanı Şentop: Bu anıt zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların hatırasına dikilmiştir

TBMM Başkanı Şentop, "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir." dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 15.07.2020
TBMM Başkanı Şentop: Bu anıt zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların hatırasına dikilmiştir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır." diyen TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir." şeklinde konuştu.

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