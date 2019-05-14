Akar ile Şoygu İdlib'deki son gelişmeleri görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.