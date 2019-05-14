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Politika

Akar ile Şoygu İdlib'deki son gelişmeleri görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sarp Özer   | 14.05.2019
Akar ile Şoygu İdlib'deki son gelişmeleri görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

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