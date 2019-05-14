İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "İktidar partileri sandık sonuçlarını tanımayarak, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar. Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya, Soma maden faciasının yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybeden 301 işçi için Fatiha okumaya davet ederek başladı.
YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına değinen Akşener, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) üzerinden milletin iradesine darbe yapıldığını savundu. Akşener, "Demokrasimize vurulan bu yargı darbesi karşısında sessiz kalmayacağız. Demokrasiye her türlü müdahale bir darbedir ve biz her türlü darbeyi reddedeceğiz. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi, ikinci bir 28 Şubat darbesidir." diye konuştu.
Erdoğan'ın, Kenan Evren'i bile geride bırakarak sandığı devirdiğini ileri süren Akşener, şöyle konuştu:
"6 Mayıs darbesiyle Türkiye'de bir kez daha rejim değişikliği yaşandı. Gelinen süreçte partili cumhurbaşkanlığı sisteminin de ötesine geçilerek parti devleti rejimine dönüş yapıldı. Anayasa fiilen askıya alındı. Sayın Erdoğan artık tek adam olmakla yetinmeyip, tek seçmen olmaya çalışıyor. İktidar partileri sandık sonuçlarını tanımayarak, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar. Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler. Sayın Erdoğan'a millet 'dur' dedikçe, ortağı 'atla' dedi. Milletin ve devletin akıbeti Erdoğan’ın iki dudağının arasında değildir."
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırı
Akşener, gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırıya değinerek, "Bir gazeteciye, sopalarla ve öldürme kastıyla saldıranların, ifadelerinde 'trafik kavgası' deyip olay basit bir yaralama vakasıymış gibi serbest bırakılmaları, medeni dünyaya anlatabileceğiniz bir iş değil." diye konuştu.
Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi
Meral Akşener, AK Parti ve MHP'nin, birkaç oy hesabıyla, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesinde çok yanlış adımlar attığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İktidar, bölücü örgütün başının 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmesine izin veriyor. Bir de bakıyoruz, iktidarın küçük ortağı, 'Öcalan avukatlarıyla görüşebilir' diyor. Daha önce söyledim, yine söylüyorum; mutfakta bir şeyler pişiyor. Çok değil, daha dün AK Parti iktidarına, 'Davası sona ermiş biri, bir hükümlü cezaevinde avukatlarıyla nasıl görüşür? Yeniden ihanet sürecine mi dönüyorsunuz?' diye soran küçük ortak, bugün bu görüşmeyi normal karşılıyor. Bu sadece ideolojik bir savrulma değil, Türk milliyetçiliği iddiasının gizli hesaplara teslim edilmesidir. Sizi kim buluşturuyor, kim konuşturuyor bilmiyorum ama bu defa kapalı kapılar ardında iş çevirmenize izin vermeyeceğiz."
"Cesaretle kazanılan savaşlar dönemi bitti"
Meral Akşener, meydan savaşlarının devrinin kapandığını, bilek gücü ve cesaretle kazanılan savaşlar dönemlerinin biterek bunların yerini bilim ve teknoloji savaşları aldığının altını çizdi. Günümüzde ülkelerin ekonomik ve teknolojik gelişmelerle işgal edildiğine dikkati çeken Akşener, "Bugün yılda 875 bin otomobil ihraç ediyoruz ancak bu 875 bin otomobil satışından elde ettiğimiz kar, elma logolu o meşhur şirketin, Türkiye'de sattığı akıllı telefonlardan elde ettiği karı ancak karşılıyor. İşte bu ekonomik sömürgeciliğin ilk belirtisidir. İşte bu beka sorunudur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.