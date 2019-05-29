Akar ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.