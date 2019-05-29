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Politika

Akar ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü.

Ahmet Sertan Usul   | 29.05.2019
Akar ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

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