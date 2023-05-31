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Politika

AK Parti'li Yazıcı'dan "yeni anayasa" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıc, "(Cumhurbaşkanı Seçimi'nde uygulanan "50+1" sistemi) Süreçlerde yaşanan durumları da dikkate alarak ülkenin çıkarını temsilin daha güçlü olmasını hedefleyen düzenlemelerin yapılabileceği kanısındayım" dedi.

Ahmet Sertan Usul  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
AK Parti'li Yazıcı'dan "yeni anayasa" mesajı

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçim sonuçlarının orta ve uzun vadede Türk siyasetine etkilerine yönelik değerlendirmesi sorulan Yazıcı, "Türk siyasetiyle alakalı bugüne kadar yerleşik kanaatlere zemin teşkil eden algılar bu seçimde bertaraf edilmiştir." diye konuştu. Yazıcı, milletin, oyunu eser ve hizmet ile sorunlara çözüm üretenden yana kullandığını ifade etti.

"Bu sonuçların 10 ay sonraki yerel seçimlere etkileri nasıl olur?" sorusu üzerine Yazıcı, seçmenin belediyelerde de vadedilenlerin yerine getirilip getirilmediğine bakarak kararını vereceğini söyledi.

"Sanırım Millet İttifakı önemli bir deformasyona uğrayacak"

Yazıcı, muhalefetin seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı olarak yola devam edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "Belli bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş siyasi yapıların oluşturdukları kümelerin, hedeflerine ulaşmamaları halinde aynen kalmalarının mümkün olduğunu söylemek rasyonel değil. Dolayısıyla o yapı, o şekilde kalmaz. Sanırım önemli bir deformasyona uğrayacak." değerlendirmesini yaptı.

Seçimlerden sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapıldığının hatırlatılması üzerine Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğini düşündüğünü ifade etti.

Hayati Yazıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 14 Mayıs akşamı seçim verilerine ilişkin söylemlerinin ardından siyaseten büyük yara aldıklarını düşündüğünü dile getirdi.

HDP'nin Millet İttifakı'na desteğine ilişkin soru üzerine Yazıcı, bunun, Millet İttifakı'nda önemli ölçüde kayba yol açtığı görüşünde olduğunu vurguladı.

"Milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz"

Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "Tam tekmil bir anayasayı bu millet yapabilmelidir. Bunun arzusu içindeyiz. Geçen dönemde bunu gerçekleştiremedik, inşallah bu dönemde gerçekleştirebiliriz." dedi.

Bu seçimle parlamenter sisteme dönüşün önünün kapandığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla yeni bir anayasa yapımında da bu esaslar dikkate alınmak suretiyle tekmil bir anayasa, milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz. Bu arzu, bu niyet her zaman canlıdır, her zaman dinamiktir. İnşallah oluşmuş olan bu Meclis'te böyle bir anayasayı baştan, A'dan Z'ye kadar yazmak suretiyle, sonradan referandum yoluyla milletin onayına sunmak suretiyle yeni anayasayı inşallah gerçekleştiririz."

"Ülkenin çıkarını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım"

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin "50+1 sistemi" dolayısıyla ikinci tura kaldığının hatırlatılması ve bu sistemde değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bir anayasayı yeniden yapıyorsanız, başkanlık modelini yeniden dizayn ediyorsanız, hükümet modelini, parlamentonun yapısını yeniden oluşturuyorsanız, süreçlerde yaşanan durumları da dikkate almak suretiyle ülkenin çıkarını, temsilin daha güçlü olmasını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım." değerlendirmesinde bulundu.

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