AK Parti'den Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki
AK Parti Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve AK Parti Genel Sekreter İnan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Bu tür eylemlerle amaçlananın iki devletli çözüm umutlarını tehdit etmeye yönelik olduğu açıktır
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının bölgesel bir mesele olmadığını vurguladı.
Mabedlerin dokunulmazlığının uluslararası hukuk tarafından koruma altında bulunduğunu anımsatan Ala, kutsal mekanların hedef alınmasının, evrensel insani değerlerin hilafına ağır bir ihlali olduğunun altını çizdi.
Efkan Ala, şunları kaydetti:
"Uluslararası toplumda bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrılarının yoğun olarak dillendirildiği böylesi kritik bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, Netanyahu hükümetinin provokasyonu bir devlet politikası haline getirdiğinin açık bir göstergesidir. Bu tür provokatif eylemlerle amaçlananın iki devletli çözüm umutlarını tehdit etmeye yönelik olduğu açıktır. Bölgede Netanyahu hükümetinin sistematik bir biçimde sürdürdüğü bu kışkırtıcı adımların derhal sona erdirilmesi, iki devletli çözüm temelinde, somut adımların derhal atılması acil ve zorunludur. Uluslararası toplumun bu kritik süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi ve provokasyonların karşısında kararlı duruş sergilemesi için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz."
Ala, "Bugün, İsrailli bazı bakanların işgalcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri menfur eylemi şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Bu saldırı sadece ümmet coğrafyasına değil, tüm insanlığa meydan okumaktır
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mescid-i Aksa'ya yönelik bu iğrenç provokasyon, işgalci İsrail rejiminin kutsallara, hukuka ve insanlığa olan düşmanlığının yeni bir göstergesidir. Bu kepazeliği net bir şekilde lanetliyoruz. Bu saldırı sadece ümmet coğrafyasına değil, tüm insanlığa meydan okumaktır. İsrail artık sadece bir işgal gücü değil, küresel bir tehdit haline gelmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.