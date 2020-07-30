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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik yayınladı
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Politika

AK Parti'de bayramlaşma programı cumartesi günü videokonferans yöntemiyle yapılacak

AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cumartesi günü videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Muhammed Ali Toruntay   | 30.07.2020
AK Parti'de bayramlaşma programı cumartesi günü videokonferans yöntemiyle yapılacak

Ankara

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos Cumartesi, ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile videokonferans görüşmesi yapılacak.

Ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile videokonferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.

Videokonferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

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