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Politika

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

Esin Işık  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Ankara

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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