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Politika

AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak

AK Parti Grup Toplantısı'nın gelecek hafta yapılmayacağı bildirildi.

Ali Kemal Akan,Sinan Uslu   | 13.03.2020
AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak Fotoğraf: Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı

TBMM

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, gelecek hafta yapılmayacak. Gelecek haftadan sonra yapılması halinde ise grup toplantılarına ziyaretçi de alınmayacak.

Ayrıca, grup toplantıları yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamaları istendi.

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