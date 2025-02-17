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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti ve Cumhur İttifakını hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir." dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'ye tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetlerin, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağı olduğunu belirten Çelik, "CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir." ifadesini kullandı.

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