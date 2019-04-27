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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal demokrasiyle ilgileri yok

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'yi eleştirerek "Sosyal demokrasiyle ilgileri yok. Bu yaklaşımlar Avrupa aşırı sağıyla yüzde 90 oranında benzerlik gösteren siyasetler." dedi.

Barış Gündoğan   | 27.04.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal demokrasiyle ilgileri yok

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampında düzenlediği basın toplantısında CHP'yi eleştirerek "Kendilerine sosyal demokrat parti diyorlar. Sosyal demokrasiyle ilgileri yok. Bu uygulanan program, bu yaklaşımlar Avrupa aşırı sağıyla yüzde 90 oranında benzerlik gösteren siyasetler." ifadelerini kullandı.

"CHP yöneticilerinin saldırıyla, şiddetle bir derdi yok." diyen Çelik, "Tek yapmaya çalıştıkları bu eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak." açıklamasında bulundu.

Sri Lanka'daki terör saldırısına dadeğinen Çelik, "Açık bir şekilde lanetlediğimiz, kınadığımız Sri Lanka'daki terör eylemini hiç kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır. Yeni Zelanda Başbakanının ve siyasetçilerinin tavrını herkesin örnek alması gerekir." dedi.

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