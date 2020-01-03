AK Parti Sözcüsü Çelik: İran-ABD gerginliği kaygı verici
AK Parti Sözcüsü Çelik, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırının bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyeceğini belirtti.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü
- Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü
- ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
- ABD Başkanı Trump'tan İran'a müzakere mesajı
Irak'ın güvenlik ve istikrarının Türkiye ve tüm bölge için hayati önemde olduğunu bildiren Çelik, "Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır." ifadesine yer verdi.
Irak’ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 3, 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tüm açıklamalarda Irak'ın istikrarına verdiği öneme değinerek istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olunduğunu vurguladığını aktaran Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır.
Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak'ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.