AK Parti Sözcüsü Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim süreciyle ilgili çalışmalarını partinin genel merkezinde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaret ettiğini bildirdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini belirterek, "Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti." dedi.
Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim süreciyle ilgili çalışmalarını partinin genel merkezinde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaret ettiğini bildirdi.
Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesinin olağanüstü bir gündem olmadığını ifade eden Çelik, "Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Geçmişte beraber hükümetlerimizde görev yaptık. Kendisi aktif siyasetten ayrıldıktan sonra çok sık görüştüğümüz, çok değerli kardeşimiz, birikimi, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla bugün buraya gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Gayet normal bir gündem." dedi.
Mehmet Şimşek'in "aday olup olmayacağının" merak edildiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:
"Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Ayrıca bazı sivil toplum örgütlerinde de sorumlulukları var. İş dünyasıyla ilgili yürüttüğü işler var. O sebeple Mehmet Şimşek Bey, aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasi hayattan ayrılırken zaten kararının bu olduğunu ifade etmişti. Ondan sonra da meşguliyetleri arttı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor. Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla Mehmet Bey'le ilgili olağanüstü bir durum yok. Mehmet Bey zaten buraya gelip giden bir arkadaşımız. Kendisi dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor. Bugünkü görüşme çerçevesi aynı zamanda, 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti politikaları olsun, hükümet politikaları olsun, ekonomi politikaları olsun bu konuda uygun göreceği politikalara destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, katkı sağlamaya hazırım' dediği bir çerçeve. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edilen her konuda destek vermeye hazır olduğunu beyan etti."
"Kendisi aktif siyaseti zaten bırakmıştı, bu kararına devam ediyor"
Ömer Çelik, Şimşek'e herhangi bir teklifte bulunulup bulunulmadığının sorulması üzerine, "Hayır, görüşme yapıldı kendisi eğer aktif siyaseti arzu etseydi tabii ki partimizin bütün mekanizmaları Mehmet Bey'e açıktır. Görevlerimiz açıktır ama kendisi aktif siyaseti zaten bırakmıştı, bu kararına devam ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şimşek'i aktif siyasete davet edip etmediği sorusuna karşılık Çelik, "Çıkan haberleri okuyorum, 'Bakanlık teklif edildi, yardımcılık teklif edildi', böyle somutlaştırılan bir konu yok. Mehmet Bey, şu anda yürüttüğü görevlere devam ediyor. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. 'Memleketime katkı sağlamak için elimden ne gelirse, AK Parti, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız açısından ben buna hazırım' dedi." ifadelerini kullandı.
Şimşek'in seçim beyannamesinin yazımına desteğinin sorulması üzerine Çelik, "Beyanname konusunda çalışan arkadaşlarımız, ekonomi kurullarımızda, bakanlıklarımızda görev yapmış arkadaşlarımız. Tabii ki Mehmet Bey'in görüşlerinin de her zaman alınacağı platformlar açıktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü
Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ettiğini hatırlatması üzerine Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesine 'sürpriz görüşme' diyorsunuz. Sürpriz görüşme yok, gayet olağan görüşmeler bunlar. Daha da sık görüşecekler. Çünkü seçim sürecinde istişare edilmesi gereken, değerlendirilmesi gereken pek çok konu oluyor. Cumhurbaşkanımız kendilerini ziyaret ediyor, kendilerini Külliye'de kabul ediyor. Cumhur İttifakı içerisinde bu değerlendirmeler oluyor." diye konuştu.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de kabul ettiğini ve değerlendirmeler yapıldığını anımsattı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, 14 Mayıs'taki seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini açıkladığının ve Erbakan'ın partisinin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise Ömer Çelik, şunları söyledi:
"Yeniden Refah Partisi'yle ilgili sürecin olumlu bir atmosferde ilerlediğini söylemiştim. Daha sonra çeşitli sebeplerle kendileri böyle bir karar aldı ve bugün de genel başkanlarının aday olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla bu açıklandıktan sonra o süreç, kendi içerisinde kapanmış oldu. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden bütün siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor. Burada bir değerlendirme yapmak gerekir, o da şudur, 'ittifak' demek 'koalisyon kurmak' demek değildir. 'İttifak' demek 'partilerin kendi kurumsal yapılarını lağvetmesi ve tek bir parti haline gelmesi' demek değildir. Burada herkesi bağlayacak olan nedir? Bir ittifak bildirisi yayınlayacağız, diyeceğiz ki 'Bizim ittifakımız, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, ittifak prensipleri bunlardır. Biz bu ilkeler çerçevesinde seçime gidiyoruz.' Partileri bu bağlayacak. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' bunun en büyük başlığı olacak... Bir partinin programında şu var, bir partinin programında bu var, bunların yarıştırıldığı, mukayese edildiği, tüzüklerin, programların mukayese edildiği bir süreç değil. Sonuç olarak partiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek vererek bir ittifak çerçevesi ortaya koymuş oluyorlar. Bu ittifak çerçevesinin ne olduğu da bu bildiriyle birlikte milletimizle paylaşılmış olacak ve ittifakımızı seçim sürecinde bağlayacak."
"Bütün siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz"
"Yeniden Refah Partisi'yle uzlaşılmayan konu vekil sayısı mı?" sorusuna Çelik, bunların iki parti arasındaki özel görüşmeler olduğunu, tarafların belli bir centilmenlik çerçevesinde konuştuklarını belirtti.
Çelik, "Bunlar olabilir, gayet doğaldır. Her partinin kurumsal kimliği var. Biz bütün bunlara rağmen, bütün siyasi partilerin tabanlarında olan, bütün siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Bu çerçevede politikalarımızı, Cumhurbaşkanlığımızın adaylık sürecini, Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin adaylıkları açıkladığı o adaylık sürecini bu çerçevede yürüteceğiz." dedi.
DSP ve Anavatan Partisi'yle görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine de Çelik, "Sorduğunuz partilerle ilgili görüşme trafiği oluşursa size her zamanki gibi açık şekilde bilgi vereceğim. Yürüyen süreçler var, henüz başlamamış süreçler var. Onları kendi mahremiyeti içerisinde, çünkü bu bizim tek taraflı tasarrufumuz değil. Herkese saygı duymak, karşılıklı olarak bunları değerlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik, olağanüstü bir durumun bulunmadığını, 20 yıldır seçimlere giren parti olduklarını, her şeyin zamanlı şekilde devam ettiğini kaydetti.
Bir gazetecinin, "Sayın Cumhurbaşkanı yarın Yüksek Seçim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunacak mı?" sorusuna Çelik, "Bununla ilgili yarın herkes gelişmeyi görecek." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.