Euro
8.23
Dolar
6.97
BIST 100
1,109.73
Altın
1,971.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'in Çeşme ilçesinde turistlere yönelik şiddeti kınadı.

Mehmet Tosun   | 04.08.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Tüm turistler, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanında milletimizin dünyada herkesin bildiği misafirperverliğine hayrandır. Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder. Kimse misafirlerimize çirkin davranışta bulunamaz. Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır."

Ömer Çelik, Türkiye'nin tamamının ve gözde bölge Çeşme'nin, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsiz olduğunu vurgulayarak, "Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoş geldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenli ve dünya çapında bir turizm markası olduğunun altını çizen Çelik, Türkiye'nin eşsiz misafirperverliği ve tüm değerleriyle huzurlu ve güzel anılar için ev sahipliği yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 476 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Doğan: Parmak uçlarınıza varıncaya kadar tüm eklemleriniz ağrıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz

Çeşme'de kurallara uymayan mekanlara ceza

İzmir'de hayatını kaybeden asker Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren internet korsanları yakalandı

Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren internet korsanları yakalandı
Devlet Bahçeli sosyal medya paylaşımlarına başladı

Devlet Bahçeli sosyal medya paylaşımlarına başladı