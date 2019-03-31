Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin il başkanlığında konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti, simülasyonlarla sonucu tahmin ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni (SAS) kullanıyoruz. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor." dedi.

Aynur Ekiz,Süleyman Tunç,Enes Kaplan   | 31.03.2019
AK Parti, simülasyonlarla sonucu tahmin ediyor

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan seçim izleme merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurt genelinde oy verme işleminin tamamlandığını belirten Yavuz, "Yayın yasağı olması sebebiyle veri aktarımında bulunamıyoruz ama bu veriler partilere akmaya başladı. Yayın yasağının kalkmasından itibaren bu alınan sonuçlar medyayla paylaşılacak. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de milletimiz, fazla vakit geçmeden ekranlardan bunu izleme şansı bulacak." diye konuştu.

Parti genel merkezlerinin, il ve ilçe teşkilatlarının hareketlenmeye başladığını dile getiren Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor. İnşallah sonuçları Türkiyemiz için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Yavuz, "Sonuç alım sistemi veriyi hızlı almakla kalmıyor, aynı zamanda bu veriyi anlık olarak değişik şekillerde işliyor, bize yardım ediyor, yol gösteriyor. Bir yandan da çeşitli simülasyonlarla sonucu hızlı bir şekilde tahmin etmemize katkı sağlıyor." dedi.

"Milli irade sandığa yansıyor"

Oy verme işleminin en önemli vatandaşlık görevi ve demokrasinin en güzel yansıması olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Herkes dilediği partiye dilediği şekilde oyunu veriyor. Sonuçta milli irade sandığa yansıyor. Sandığa yansıyan milli iradenin sonucunu da hepimiz kabulleniyoruz. 'Milletimiz ne yaparsa güzel yapar' diyoruz. Sonraki seçimlerde de buradan çıkartılan derslerle partiler, gelecek seçimlere kendilerini hazırlıyorlar."

Yavuz, Türkiye'de bugün tam bir demokrasi şenliği olduğunu, üzücü iki olay dışında kötü bir olay yaşanmadığını söyledi. Ali İhsan Yavuz, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, "Bu olayın, emniyet güçlerimizin yakın takibi altında soruşturması devam ediyor. Keşke olmasaydı, üzüldük. İnşallah, Türkiye bundan sonraki seçimlerde bu türden olaylarla karşılaşmaz." dedi.

Yavuz, bir kişinin öldüğü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına değinirken de yaralılara şifa, ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

'Milletimiz ne karar veriyorsa başımızın üstünde yeri var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf ile görüştü

'Vatandaşın iradesine saygısızlık yapan tutum var'

'Vatandaşın iradesine saygısızlık yapan tutum var'
Yusuf'un 'Eyvallah'ı en iyi cevap oldu

Yusuf'un 'Eyvallah'ı en iyi cevap oldu
'Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz'

'Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz'