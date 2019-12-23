AK Parti MYK yapıldı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Ankara
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.