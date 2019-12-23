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Politika

AK Parti MYK yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Enes Kaplan   | 23.12.2019
AK Parti MYK yapıldı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

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