CHP Sözcüsü Öztrak: Sinan Aygün meselesi bizim için noktalanmıştır
CHP Sözcüsü Öztrak, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında kesin ihraç istemiyle başlatılan disiplin soruşturmasına ilişkin, "Bu mesele bizim için noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı sürerken açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'nin gündeminde 2019'da ekonomide, siyasette ve dış politikada yaşananları ve 2020 yılı beklentilerinin değerlendirildiğini belirtti.
İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, şehit Kubilay'ı saygı, minnet ve rahmetle andı.
"100 vatandaşımızdan 45'ine CHP'li büyükşehir belediyeleri hizmet veriyor"
Türkiye'de 2019’un en önemli olayının, mart ayında gerçekleşen yerel seçimler ve "bunun sonucu hazmedemeyen" iktidarın haziranda tekrarlattığı İstanbul seçimleri olduğunu iddia eden Öztrak, milletin, her iki sandıkta da "tek adam parti devleti rejimi"ne güçlü bir ders verdiğini söyledi.
Seçimler sonucunda, CHP'li büyükşehir belediyelerinin sayısının altıdan on bire yükseldiğini aktaran Öztrak, 2014'te CHP'li belediye başkanlarının görev yaptığı büyükşehirlerde ülke nüfusunun yüzde 12’sinin yaşadığını, 2019 seçimlerinden sonra bu oranın dörde katlandığını kaydetti.
Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın hizmet verdiği vatandaşların oranının yüzde 62'den yüzde 28’e gerilediğine dikkati çeken Öztrak, "Artık her 100 vatandaşımızdan 45'ine CHP'li büyükşehir belediyeleri hizmet veriyor. Aynı şekilde, 2014'te ülkemizin gelirinin yüzde 12'si CHP'li büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yaratılırken 2019 seçimlerinden sonra bu oran beşe katlandı, yüzde 59’a çıktı." ifadelerini kullandı.
"Varsa cesaretiniz, kurun referandum sandığını"
Bu yılın en önemli olaylarından birinin de Suriye'de süren iç savaşın Türkiye'nin dış ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal yaşamında yarattığı tahribatın giderek artması olduğunu savunan Öztrak, "Sarayın yanlış Suriye siyasetinin bedelini başta Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız ödüyor." dedi.
Ekim ayında yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, Türkiye'nin güney sınırlarında güvenli bir bölge kurulması, buraya da Türkiye'ye sığınan 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi olduğunu hatırlatan Öztrak, bunun sağlanamadığını savundu.
"Görünen o ki Saray iktidarı her zamanki gibi Suriye'de de Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak." diyen Öztrak, bundan milletin de büyük zarar göreceğini ileri sürdü.
Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun millete sorulması gerektiğinin altını çizen Öztrak, şunları kaydetti:
"Bir sorsunlar bakalım millete, millet ABD Başkanıyla kapalı kapılar ardında konuştuğunuz 'Suriyelilere vatandaşlık verme' kararını onaylıyor mu? Radikallerin kalesi İdlib'den içlerinde emperyal güçlerin yetiştirdiği ne olduğu belirsizlerin de olduğu 80 bin kişiyi ülkemize sokulsun istiyor mu? Boğazından kesilecek bir 40 milyar doları daha Suriyelilere vermek istiyor mu? Bu soruların yanıtının 'evet' olduğunu kim söyleyebilir? O halde Saray, milletin değil, başkalarının istediğini yapmanın peşinde. Bu bize, Saray'ın egemen güçlerin verdiği BOP eş başkanlığı görevinin halen sürmekte olduğunun ipuçlarını veriyor. Tekrar çağrıda bulunuyoruz, varsa cesaretiniz, kurun referandum sandığını. Ak koyun, kara koyun ortaya çıksın."
"Partinin karşısında durmaları neden ihanet olarak nitelendiriliyor"
CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, eski CHP Milletvekili, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün hakkında başlatılan ihraç sürecine ilişkin sorusu üzerine Öztrak, "Bu konuda hem parti hukuku hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için noktalanmıştır. Bunu açıkça ifade edeyim. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değişmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri büyükşehirlerimizde artık cirit atamayacaklardır." yanıtını verdi.
"İçişleri Bakanlığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında jet hızıyla soruşturma başlatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise Öztrak, "Mevcut iktidarın yıllar önceki meclis başkanı, bakanı, başbakan yardımcısı, adalet bakanlığı görevlerini yürütmüş olan kişi, o dönemin büyükşehir belediye başkanını Ankara'yı parsel parsel satmakla suçlamıştı. O dönem bu müfettişler hiç ortaya çıkmadı, şimdi bizim büyükşehir belediye başkanımızın suçlanması neticesinde apar topar İçişleri Bakanlığı müfettişleri harekete geçiyor. Keşke bu hassasiyeti bundan önceki belediye başkanına karşı da gösterselerdi." şeklinde yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.