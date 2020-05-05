AK Parti MYK video konferans ile toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ankara
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.45'te başladı.
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